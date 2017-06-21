Церемонию ТЭФИ перенесли на три месяца из-за новых правил голосования

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесена с 27 июня на 3 октября из-за того, что некоторые члены жюри не поняли новые правила голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря конкурса Наталию Уварову.

Согласно новым правилам, члены жюри должны выбирать не одного номинанта, а сразу трех финалистов. «Некоторые члены жюри голосовали по старинке <…> Просто не вошли в новую систему голосования», — пояснила Уварова.

Теперь для определения финалистов ТЭФИ будет проведено новое голосование. Перед этим членам жюри еще раз объяснят его правила.

Вручение премий состоится в запланированном ранее месте — в театре «Россия» (бывший кинотеатр «Пушкинский»). Имена номинантов будут объявлены за неделю до церемонии.