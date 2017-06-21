СМИ узнали о конфликте депутатов и сенаторов из-за сроков начала летних каникул

Совет Федерации закончит весеннюю сессию на два дня раньше Госдумы, в результате некоторые принятые депутатами законопроекты поступят на подпись президенту без одобрения верхней палаты парламента. Об этом в среду пишет газета «Коммерсантъ».

По данным источников издания, последнее заседание Совет Федерации проведет 19 июля, а Госдума – 21 июля. В Госдуме в последний день работы планируется ратификация конвенции о выдаче преступников между Россией и Марокко. Такие документы Совет Федерации должен рассматривать в обязательном порядке.

Хотя принятие законов в обход сенаторов не противоречит Конституции, депутаты считают, что сенаторы могли бы продлить срок работы, однако против этого выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Таким образом она якобы хочет показать, что мнение верхней палаты парламента является приоритетным.

В свою очередь, сенатор Вячеслав Тимченко в интервью «Коммерсанту» заявил, что в Госдуме могли бы оставить на последнее заседание 21 июля только законопроекты, которые должны рассматриваться в первом чтении. При этом, по словам Тимченко, на Совете Госдумы, где обсуждался вопрос о сроках работы, спикер Вячеслав Володин заявил, что не знает о подобных договоренностях.

Позже в среду в Госдуме выразили удивление шумихой вокруг якобы возникшего конфликта из-за несовпадения сроков работы с Советом Федерации. Как заявил РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), нижняя палата российского парламента определила порядок работы на весеннюю сессию еще в декабре прошлого года и сенаторы были о нем осведомлены.