Российский дипломат стал главой управления ООН по борьбе с терроризмом

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков назначен главой нового управления ООН по борьбе с терроризмом в статусе заместителя генерального секретаря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение организации.

В феврале этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, возглавляющий организацию с 2017 года, предложил создать в ООН контртеррористическое управление. Эта структура объединит 38 подразделений ООН, работающий по теме терроризма.

Гутерриш пояснял, что создание общего управления должно улучшить координацию между этими отделами. Высказывались предположения, что управление может возглавить посол РФ в США Сергей Кисляк.