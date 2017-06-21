МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды и сильном ветре

Сильный ветер с порывами до 17 м/с будет наблюдаться в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера 21 июня в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами до 14-17 м/с», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Спасатели предупреждают, что в условиях непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, травмирование людей и заторы на дорогах.

В МЧС рекомендуют по возможности переждать плохую погоду в капитальном строении. Автомобилистам советуют парковать автомобили в гараже, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в среду СМИ сообщили о смерти еще одного пострадавшего в майском урагане в Москве. Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия в Москве 29 мая возросло до 13 человек.