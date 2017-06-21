Активистку «Открытой России» оштрафовали в Краснодаре

В Краснодаре районный суд оштрафовал координатора «Открытой России» Яну Антонову за «осуществление деятельности нежелательной организации». Об этом в Facebook в среду написала координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.

«Есть в Кранодаре Яна Антонова, никогда не имевшая отношения и близко не подходившая к Otkrytaya Rossia, которая с точки зрения прокуратуры там состоит. Как Яна могла осуществлять там деятельность, осталось загадкой, однако решение вынесено. Его мы, разумеется, обжалуем и можем в данном пункте лишь пожелать полномочным лицам не увольнения, а выговора», – написала Баронова. Она уточнила, что штраф активистки составил 15 тысяч рублей.

В конце мая сообщалось о том, что прокуратура Краснодара обвинила Яну Антонову в сотрудничестве с нежелательной организацией. На нее было завели административное дело по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России организации, в отношении которой принято решение о ее нежелательности) за то, что она якобы состоит в британской НКО Otkrytaya Rossia. Активистка со своей стороны утверждала, что сотрудничает с российским движением «Открытая Россия», которого нет в списке нежелательных.

26 апреля Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной организации «Открытая Россия» и еще двух НКО. В ведомстве отмечали, что все три организации «осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».