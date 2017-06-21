Умер бывший глава советской нелегальной разведки Юрий Дроздов

Бывший начальник нелегальной разведки КГБ, основатель подразделения спецназа «Вымпел» генерал-майор Юрий Дроздов скончался на 92-м году жизни. Об этом 21 июня сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром…» - говорится в заявлении СВР.

Юрий Дроздов родился в сентябре 1925 года в Минске. В 1944 году закончил артиллерийское училище, участвовал в штурме Берлина. Через некоторое время после войны прошел переподготовку в Военном институте иностранных языков (специализировался на немецком) и в 1957 году был распределен в Первое главное управление КГБ (ПГУ, внешняя разведка).

Работал, в том числе как оперативный работник в Берлине. Он лично участвовал во многих операциях разведки, в том числе в обмене Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса.

Работал резидентом в Китае и США. В 1975-1979 годах руководил резидентурой в Нью-Йорке под прикрытием, официально работая заместителем постоянного представителя СССР в ООН.

С 1979 года и до выхода в отставку в 1991 году Дроздов руководил нелегальной разведкой. Как участник войны в Афганистане он стал основателем и руководителем спецподразделения «Вымпел», бойцы которого проводили операции в других странах «в особый период».