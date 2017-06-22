Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на главу российского правительства Дмитрия Медведева, сообщил в своем блоге основатель ФБК Алексей Навальный.

Поводом для обращения в суд стало то, что Медведев «кинул обидку и забанил меня в твиттере», пояснил Албуров. При этом, с его точки зрения, твиттер премьер-министра является официальным источником информации.

В свою очередь юрист Владлен Лось, слова которого приводятся в ролике ФБК, заявил, что доступ к информации о деятельности госорганов может предоставляться в интернете, а на официальном сайте правительства есть ссылки на страницы Медведева в соцсетях, в том числе в твиттере. Поэтому, утверждает Лось, «данный канал связи признается источником, информирующим граждан» о деятельности госорганов, а блокировка аккаунтов других лиц создает препятствие для доступа к информации.