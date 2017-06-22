На Украине впервые выписали штраф за георгиевскую ленточку

Национальная полиция Украины в Днепре (бывший Днепропетровск) выписала штраф за ношение георгиевской ленточки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Напомним, 15 июня на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты. Ответственность не грозит только ветеранам Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также музеям, в экспозициях которых есть такие элементы.

В сообщении полиции отмечается: «На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты")».

Отметим, 22 июня – день памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне. В Днепре несколько сотен человек возложили цветы к памятнику воинам 152-й стрелецкой дивизии, которые в октябре 1943 года вели бои за освобождение города от фашистских войск.