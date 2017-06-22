Google.ru внесен в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес сайт google.ru в реестр запрещенных ресурсов, сообщает vc.ru со ссылкой на данные реестра.

Из этих данных следует, что запись в реестре сделана 16 июня по требованию Федеральной налоговой службы.

Московские провайдеры, в частности, «Авакс» начали блокировать google.ru, сообщает Rambler News Service.

В службе технической поддержки «Авакса» пояснили: «Это временное явление, Роскомнадзор заблокировал, мы сами повлиять никак не можем, нужно ждать. Роскомнадзор заблокировал некоторые сайты, они указали для этого сайта IP Google, таким образом как бы отомстив за блокировку их сайта. Из-за этой ошибки в системе Роскомнадзора получается, что некоторые люди не получают доступа к Google».

Комментарии от официального представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского в данной связи не поступали.