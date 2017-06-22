В Казахстане разбился пассажирский автобус из России

В Казахстане попал в ДТП пассажирский автобус, следовавший из России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

Авария произошла в Айтекебийском районе Актюбинской области на 946-м километре автодороги Самара - Чимкент в 20 км от поселка Карабутак. Двухэтажный автобус, в котором находились 52 человека, опрокинулся.

Жертвами ДТП стали девять человек, все – граждане Узбекистана. 18 человек госпитализированы.