Гибель рабочих в столичной канализации произошла из-за утечки газа

Пятеро рабочих «Мосэкостря», погибших в канализационном колодце на западе Москвы, отравились, предположительно, парами метана. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«На месте происшествия было установлено, что в результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей отравились, предположительно, парами метана», — заявили в МЧС.

Один рабочий смог спастись.

По данным источника агентства, рабочие погибли в результате утечки газа из баллона для сварки.

Однако столичный главк СК России сообщает, что «по предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».