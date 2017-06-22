Пятеро рабочих задохнулись в коллекторе на западе Москвы

Пятеро рабочих погибли, еще один пострадал при проведении профилактических работ в канализации на территории столичного района Кунцево. Об этом сообщает пресс-служба главка СКР по Москве.

Рабочие умерли в результате задымления, отмечают следователи.

По данным Life.ru сообщает, в колодце произошел выброс метана. В результате пятеро рабочих погибли на месте, один смог выбраться на поверхность.

Работники откачивали из колодца воду.

Следователи осматривают место происшествия и проводят опрос очевидцев.