22 июня 2017, 18:41
Пятеро рабочих задохнулись в коллекторе на западе Москвы
Пятеро рабочих погибли, еще один пострадал при проведении профилактических работ в канализации на территории столичного района Кунцево. Об этом сообщает пресс-служба главка СКР по Москве.
Рабочие умерли в результате задымления, отмечают следователи.
По данным Life.ru сообщает, в колодце произошел выброс метана. В результате пятеро рабочих погибли на месте, один смог выбраться на поверхность.
Работники откачивали из колодца воду.
Следователи осматривают место происшествия и проводят опрос очевидцев.
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