Роспотребнадзор посоветовал туристам делать прививки из-за геев в Европе

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором призвал россиян, выезжающих в Евросоюз, Чили и США, делать прививку от гепатита A из-за роста заболеваемости в этих регионах.

В Европе, как отмечает ведомство, «большинство случаев заболеваний зарегистрировано среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами».

Большинство заболевших, согласно информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), было выявлено в Нидерландах, Великобритании и Испании.

Также гепатит, как утверждает Роспотребнадзор, передавался главным образом в среде геев в США и Чили.

Вирус гепатита A, согласно Википедии, передается, как правило, при недостаточном уровне санитарных условий и перенаселенности. Вирус через кал зараженного человека попадает в питьевую воду.