Роскомнадзор убрал Google.ru из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор исключил домен Google.ru из списка запрещенных сайтов. При поиске в реестре выдается результат: «По Вашему запросу ничего не найдено».

Ранее сегодня некоторые пользователи жаловались на то, что у них не открывается стартовая страница Google. Этот домен обнаружили в списке запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Основанием, как рассказал «Ведомостям» глава Роскомнадзора Александр Жаров, было решение Федеральной налоговой службы. Google.ru перенаправлял пользователей на сайт некой букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать.

Вскоре Google уже убрал редирект, проблема, как пояснил Жаров, была быстро решена.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский уточнил, что сайт Google.rг находился в реестре меньше часа.