Лавров и Тиллерсон высказали друг другу позиции по Сирии и Украине

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон по телефону обсудили ситуацию с санкциями, войну в Сирии и на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

20 июня США ужесточили санкции против РФ, внеся в санкционный список ЧВК Вагнера, компанию «Комбинат питания "Конкорд"» близкого к Кремлю миллиардера Евгения Пригожина, а также других лиц, по мнению Вашингтона, причастных к поддержке сепаратистов на востоке Украины.

«В этих условиях, — подчеркивают в МИДе, — для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств [РФ и США], в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях».

Во время разговора «Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня».

В ходе беседы с Тиллерсоном Лавров также «подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, затрудняют выполнение задач по подавлению террористов и продвижению урегулирования сирийского кризиса».

Речь, по всей видимости, идет о сбитом военном самолете сирийской армии — по данным коалиции США, он бомбил позиции вооруженной оппозиции, которую США поддерживают.

Говоря о ситуации на Украине, министры общались на тему «необходимости дополнительных усилий по всестороннему выполнению Минских договоренностей», следует из релиза МИД РФ.