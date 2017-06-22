Прожиточный минимум увеличился на 218 рублей

Правительство России установило величину прожиточного минимума на I квартал 2017 года. Прожиточный минимум на душу населения увеличился на 218 рублей — до 9909 рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 10 701 рубль, для пенсионеров — 8178 рублей, для детей — 9756 рублей.

В марте правительство установило прожиточный минимум на IV квартал 2016 года, снизив его на 198 рублей — до 9691 рубля.

Значение величины прожиточного минимума унеобходимо для установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров пособий и других социальных выплат, а также для проекта федерального бюджета.