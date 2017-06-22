В Швейцарии арестовали залог Украины на случай отказа от «Евровидения»

Судебные приставы Швейцарии арестовали 15 млн евро, которые Украина разместила в этой стране «в качестве гарантии надлежащего проведения "Евровидения"». Об этом сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Первый канал).

Об аресте залога Европейский вещательный союз, который организует песенный конкурс, сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«В своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры», — говорится в сообщении телекомпании.

Гендиректор украинского Первого канала Зураб Аласания заявил, что канал нанял юридическую фирму из Швейцарии, «поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста».

Ранее организаторы «Евровидения» обещали применить санкции к Украине за отказ допустить до конкурса российскую певицу Юлию Самойлову. Также санкции обещали и российской стороне — за неучастие в обязательных заседаниях оргкомитета.