У Кремля задержали художницу-акционистку

Художница-акционистка Екатерина Ненашева задержана во время акции на Красной площади в Москве. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

C 12 июня Ненашева ежедневно проводит художественную акцию «Между "здесь" и "там"» с целью обратить внимание на людей, живущих в психоневрологических интернатах.

Во время акции художница передвигается по Москве в очках виртуальной реальности, в которых смотрит ролики из жизни московских интернатов.

«"В виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находиться в общественном месте. Здесь мир реальный", — сказали сотрудник полиции, хватая меня за руки», — пишет Ненашева.

По ее словам, ее отвезли в ОВД «Китай-город».

На снимке, опубликованном в Facebook художницы, видно, как она стоит в очках виртуальной реальности, прижавшись к Кремлевской стене. Перед ней находится ограждение, которое художница преодолела.