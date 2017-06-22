Белый дом решил убедить Конгресс позволить Трампу смягчать санкции против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа уговаривает республиканцев, имеющих большинство в Палате представителей Конгресса США, смягчить законопроект о расширении антироссийских санкций, уже одобренный Сенатом. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, Белый дом обеспокоен ограничением полномочий президента — законопроект предусматривает не только усиление санкций в отношении Москвы, но и запрет главе государства ослаблять или отменять эти ограничения.

Кроме этого в администрации считают, что новые санкции, не согласованные с ЕС, могут подорвать международное единство в политике ограничительных мер против России. Несколько европейских лидеров уже высказались против таких ограничений.