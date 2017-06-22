КПРФ внесла проект закона об отмене новогодних каникул

Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену недели новогодних каникул. Карточка документа появилась на сайте нижней палаты парламента.

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — говорится в пояснительной записке.

Одновременно коммунисты предлагают сделать 31 декабря выходным днем, что «позволит гражданам спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время».