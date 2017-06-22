Польский Сейм разрешил демонтаж коммунистических памятников

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) приняла поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым разрешается демонтаж мемориалов и памятников времен СССР. Об этом пишут Wiadomosci.

Речь не идет о памятниках, находящихся на частной территории и не выставленных на всеобщее обозрение, а также о надгробиях и памятниках, которые имеют художественную или научную ценность.

Кроме этого поправки запрещают использовать в названиях общественных и культурных учреждений (например, школ и больниц) слова, «пропагандирующие коммунизм или другие тоталитарные системы».

Памятники, «пропагандирующие коммунизм», должны снести в течение года с момента вступления закона в силу.