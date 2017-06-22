Число жертв отравления суррогатом в Сергиевом Посаде возросло

В больнице умер четвертый житель подмосковного Сергиева Посада, употреблявший метиловый спирт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

Всего от отравления суррогата пострадали 11 человек. Все они попали в реанимацию. К утру скончались трое из них, затем еще один пострадавший.

Как сообщается на сайте СК, все пострадавшие собрались в квартире, где с 18 по 21 июня «распивали неустановленный алкоголь, принесенный неизвестным мужчиной».

Этим алкоголем и оказался метиловый спирт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».