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22 июня 2017, 15:37
биология вирусы медицина млекопитающие экология

Летучие мыши оказались рекордсменами по числу переносимых вирусов

Wikimedia Commons

Ряд ученых давно высказывал предположение, что летучие мыши переносят особенно много опасных вирусов. Среди распространяемых ими болезней, например, геморрагические лихорадки Марбург и Эбола, а также ряд форм острого респираторного синдрома. Но оппоненты указывали, что летучих мышей просто много (каждый пятый вид млекопитающих относится к летучим мышам) и они достаточно хорошо изучены, что влияет на сравнительную статистику. Теперь получено подтверждение особой склонности летучих мышей переносить патогенные вирусы. Причем его получили исследователи, ранее принадлежавшие к лагерю скептиков.

Специалисты по медицинской экологии Петер Дасак (Peter Daszak) и Кевин Оливал (Kevin Oliva) из EcoHealth Alliance стремились ответить на более общий вопрос: среди каких видов млекопитающих следует искать вирусные инфекции, способные в ближайшем будущем перейти к людям.  Они собрали информацию обо всех известных вирусах млекопитающих. Их оказалось 586, а поражают они 754 вида животных. Чтобы учесть разную степень изученности животных, исследователи подсчитали количество публикаций, связанных с болезнями каждого вида, а затем подсчитали, сколько вирусов они ожидали бы найти у вида, если бы он был изучен так же, как животное, которому было посвящено наибольшее число исследований (это оказалась обыкновенная лисица). В  результате они смогли оценить «вирусное богатство» каждого вида млекопитающих.

Исследователи заметили ряд закономерностей. Например, более крупные животные переносят больше разных вирусов, чем мелкие, а животные, обитающие на обширных территориях, больше, чем те, чей ареал ограничен.

На следующем этапе внимание ученых было сосредоточено на 188 вирусах, которые встречаются как у людей, так у по крайней мере одного вида млекопитающих. Даже после учета факторов, увеличивающих вирусную нагрузку, например, тесной связи животного с людьми или обитания в черте городов, летучие мыши оказались переносчиками куда большего числа вирусов, чем другие млекопитающие. На один вид летучих мышей в среднем приходится 17 вирусов, тогда как для грызунов и приматов этот показатель равен десяти.

Чем вызвано особое положение летучих мышей, остается неизвестным. Ученые уже выдвинули целый ряд гипотез, где причинами называются примитивная иммунная система летучих мышей или их эхолокация, при которой возникают капельные облака, способствующие распространению вирусов. Но все эти предположения нуждаются в доказательствах.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

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