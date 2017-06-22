Африканское растение может дать средство от болезни Альцгеймера

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Ноттингема, показало, что экстракт из листьев, стеблей и корней африканского растения Carpolobia lutea может замедлить распад в организме человека ацетилхолина – вещества, которое играет жизненно важную роль в нервной системе, обеспечивая такие функции, как память и обучение. Подобное свойство может быть использовано при лечении болезни Альцгеймера.

Carpolobia lutea встречается в тропических лесах Западной и Центральной Африки, от Сьерра-Леоне до Камеруна. Оно представляет собой кустарник или небольшое дерево, высотой в среднем три метра. Его листья и плоды съедобны. Местные жители иногда выращивают эти деревья в качестве источника пищи и древесины. В народной медицине оно используется как афродизиак, средство против гонореи, бесплодия, малярии, язвы, воспаления десен и болей в спине.

Ученые ранее уже отмечали противомикробную эффективность этого растения. В нынешнем исследовании было обнаружено, что содержащиеся в Carpolobia lutea вещества с высокой эффективностью замедляют распад нейромедиатора ацетилхолина. Ацетилхолин участвует в передаче импульсов в разных отделах мозга, при этом малые концентрации облегчают, а большие – тормозят передачу импульса между нейронами. Как недостаток, так и избыток ацетилхолина опасен. В частности нехватка этого вещества вызывает симптомы болезни Альцгеймера. Исправить ситуацию в таких случаях призваны препараты, которые называются ингибиторами ацетилхолинэстеразы, они замедляют распад ацетилхолина в организме. Есть шансы, что из Carpolobia lutea удастся выделить вещество, которое будет лучше существующих аналогов выполнять эту функцию.

Исследование опубликовано в журнале Pharmaceutical Biology.