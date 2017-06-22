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22 июня 2017, 17:45
биология Западная Африка нейробиология растения фармакология

Африканское растение может дать средство от болезни Альцгеймера

Carpolobia lutea
Carpolobia lutea
International Institute of Tropical Agriculture

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Ноттингема, показало, что экстракт из листьев, стеблей и корней африканского растения Carpolobia lutea может замедлить распад в организме человека ацетилхолина – вещества, которое играет жизненно важную роль в нервной системе, обеспечивая такие функции, как память и обучение. Подобное свойство может быть использовано при лечении болезни Альцгеймера.

Carpolobia lutea встречается в тропических лесах Западной и Центральной Африки, от Сьерра-Леоне до Камеруна. Оно представляет собой кустарник или небольшое дерево, высотой в среднем три метра. Его листья и плоды съедобны. Местные жители иногда выращивают эти деревья в качестве источника пищи и древесины. В народной медицине оно используется как афродизиак, средство против гонореи, бесплодия, малярии, язвы, воспаления десен и болей в спине.

Ученые ранее уже отмечали противомикробную эффективность этого растения. В нынешнем исследовании было обнаружено, что содержащиеся в Carpolobia lutea вещества с высокой эффективностью замедляют распад нейромедиатора ацетилхолина. Ацетилхолин участвует в передаче импульсов в разных отделах мозга, при этом малые концентрации облегчают, а большие – тормозят передачу импульса между нейронами. Как недостаток, так и избыток ацетилхолина опасен. В частности нехватка этого вещества вызывает симптомы болезни Альцгеймера. Исправить ситуацию в таких случаях призваны препараты, которые называются ингибиторами ацетилхолинэстеразы, они замедляют распад ацетилхолина в организме. Есть шансы, что из Carpolobia lutea удастся выделить вещество, которое будет лучше существующих аналогов выполнять эту функцию.

Исследование опубликовано в журнале Pharmaceutical Biology.

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