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22 июня 2017, 13:01
биология Индонезия этология

Самки лягушек с Калимантана поют серенады самцам

Frogs of Borneo

Брачное поведение лягушек по всему миру строится по схожему сценарию. Самцы издают громкие звуковые призывы, а самки выбирают наиболее привлекательного партнера. Теперь же ученые обнаружили, что у одного из видов лягушек, обитающего на индонезийском острове Калимантан, все обстоит наоборот. Самки поют, стремясь привлечь внимание самцов.

Лягушки Limnonectes palavanensis обитают в низинных лесах, где их головастики растут в небольших водоемах, остающихся после сезона дождей, или в медленных ручьях. Помимо Калимантана они встречаются на близлежащем острове Палаван, принадлежащем Филиппинам. Длина самца около трех сантиметров, самка на сантиметр длиннее.

Самцы в брачный сезон лишь иногда издают звуки, чтобы дать понять, что они готовы к спариванию. Основную инициативу проявляют самки, исполняющие свои брачные песни и конкурирующие за самцов. Иногда можно встретить самца, окруженного сразу несколькими поющими самками, которые стремятся привлечь его внимание. Исследователи пишут, что это первый известный пример обмена ролями в брачных ритуалах лягушек. Об открытии сообщает журнал Behavioral Ecology and Sociobiology.

Следует заметить, что Limnonectes palavanensis обладают еще одной интересной особенностью. Им свойственна забота о потомстве, редкая среди лягушек. Причем обязанности по защите потомства возложены на самцов. Сначала они охраняют икру, которую самки откладывают на поверхность почвы. А затем переносят появившихся на свет головастиков к водоему.

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