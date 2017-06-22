Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен»

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду перейдет во французский клуб «Пари Сен-Жермен», пишет испанское издание Marca.

По его данным, после Кубка Конфедераций Роналду хочет встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и договориться с ним о продолжении карьеры во Франции.

13 июня испанская прокуратура Испании подала иск против Роналду за неуплату 14,7 млн евро налогов. В клубе советуют игроку заплатить эту сумму, чтобы рассчитывать на условное наказание.