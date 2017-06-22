Директор ФБК освободился после ареста в День России

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов вышел на свободу после 10 суток административного ареста за неповиновение законным требованиям полиции. Об этом сообщает в твиттере пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Рубанов был задержан 12 июня на согласованной с властями акции на проспекте Сахарова. Он был заявителем митинга на Сахарова. Активиста задержали, когда он пытался не пустить на сцену адвоката Виолетту Волкову.

После освобождения Рубанов приехал на заседание суда по делу руководителя предвыборного штаба основателя ФБК Алексея Навального — Леонида Волкова.

Волкову накануне вручили повестку в суд. Его обвиняют по административной статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Речь идет о переносе согласованной акции с проспекта Сахарова на Тверскую, где участников задержала полиция.