Рубль показал худшую доходность среди валют развивающихся стран

Падение курса рубля в июне сделало его самым невыгодным для вложений среди всех валют развивающихся стран. Об этом пишет РБК.

Накануне доллар преодолел отметку в 60 рублей. Официальный курс ЦБ на завтра 60,15 рубля. Евро будет стоить 67,15 рубля.

С декабря прошлого года баррель нефти Brent подешевел почти на 19%. А рубль по отношению к доллару подрос за то же время менее чем на 2%.

По словам стратега-аналитика Societe Generale по фиксированному доходу Кита Юкса, российский рубль наиболее сильно по сравнению с другими валютами пострадал от падения нефтяных цен.