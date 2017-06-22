22 июня 2017, 18:24
Рубль показал худшую доходность среди валют развивающихся стран
Падение курса рубля в июне сделало его самым невыгодным для вложений среди всех валют развивающихся стран. Об этом пишет РБК.
Накануне доллар преодолел отметку в 60 рублей. Официальный курс ЦБ на завтра 60,15 рубля. Евро будет стоить 67,15 рубля.
С декабря прошлого года баррель нефти Brent подешевел почти на 19%. А рубль по отношению к доллару подрос за то же время менее чем на 2%.
По словам стратега-аналитика Societe Generale по фиксированному доходу Кита Юкса, российский рубль наиболее сильно по сравнению с другими валютами пострадал от падения нефтяных цен.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое