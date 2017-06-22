Лидеры ЕС договорились продллить на полгода санкции против России

Главы государств Европейского союза договорились о продлении санкции в отношении России на полгода. Об этом в твиттере сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточной имплементации минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

19 июня главы МИД ЕС согласились продлить на год санкции, введенные против России за присоединение Крыма и Севастополя.

В частности, запрещается товарооборот с этими регионами, инвестиции и туризм в Крыму.