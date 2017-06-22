Ставропольские полицейские при задержании преступника ранили девочку и подростка
В Ставрополе подсудимый пытался сбежать от конвоиров. При задержании были ранены девочка 10 лет и 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Инцидент произошел сегодня днем. Подсудимый, гражданин Таджикистана Холов Ф. А., выбежал из здания суда и попытался скрыться.
«При задержании сотрудники конвойного батальона причинили огнестрельные ранения двум несовершеннолетним - юноше 17 лет и девочке 10 лет», — продолжил источник.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Правоохранительные органы начали процессуальную проверку.
Как сообщили очевидцы погони изданию Bloknot-stavropol.ru, за мужчиной бежал другой мужчина в зеленом камуфляже, «который стрелял, не целясь, и призывал беглеца остановиться».
«В погоне также участвовали крупная женщина и мужчина в сером военном костюме. У двоих отстававших оружия при себе не было», — говорится в заметке.
Другой очевидец рассказал, что видел, как мужчина «на асфальте лежал в крови, ее достаточно много было. Бок был обвязан и тоже в крови. Полиции минимум человек 10-15 было и новые все подходили, "скорой" на тот момент не было».
О ранении детей издание не сообщает.