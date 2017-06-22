Путин потребовал ликвидировать свалку в Балашихе за месяц

Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского правительства потребовал в течение месяца закрыть полигон твердых отходов «Кучино» в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Напомним, президенту рассказали о свалке жители Балашихи в ходе «Прямой линии». Они обратили внимание Владимира Путина на то, что крупный полигон твердых отходов расположен в непосредственной близости от жилых домов. Президент сказал, что понимает «остроту» проблемы, которая «складывалась «десятилетиями», и пообещал решить ее «как можно быстрее».

В ходе заседания правительства глава государства заявил: «В течение месяца закрыть эту свалку. Документы, которые должны быть подготовлены в самые короткие сроки, я имею в виду эту экспертизу, геологию, состав этого мусора».

Президент также поручил передать губернатору Московской области Андрею Воробьеву, «что он должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Чтобы он написал к концу дня на точную сумму».

Накануне министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что ликвидация свалки будет завершена к концу 2020 года: до 1 января 2019 года полигон «будет работать в усиленном режиме под контролем», затем начнется процесс рекультивации, во время которого мусор «прекратят завозить», а вместо него будут выгружать «чистые грунты».

Ожидается, что 6 июля Мособлдума рассмотрит поправки в областной бюджет, предусматривающие выделение 50 млн рублей на рекультивацию свалки.