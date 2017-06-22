Си Цзиньпин встретится с Трампом на полях G20

На полях саммита большой двадцатки (G20) в немецком Гамбурге пройдут переговоры председателя Китая Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на МИД КНР.

21 июня в Вашингтоне состоялся первый раунд китайско-американских переговоров по вопросам внешней политики и безопасности.

В переговорах лидеров двух стран примут участие главы МИД и Минобороны обеих стран.