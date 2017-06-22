Трамп заочно обратился к Обаме по поводу взлома серверов Демпартии

Президент США Дональд Трамп через твиттер заочно обратился к своему предшественнику Бараку Обаме, дважды избиравшемуся на этот пост от Демократической партии.

Трамп обвинил администрацию Обамы в бездействии, когда стало известно о взломе серверов демократов якобы российскими хакерами.

Тогда же была опубликована переписка кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Как считают некоторые представители Демпартии, это повлияло на исход выборов в США, в результате которых Клинтон проиграла.

«Кстати, если Россия так упорно работала над выборами в 2016 году, все это происходило при администрации Обамы. Почему они не остановили хакеров?» — пишет Трамп.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

Трамп также задается вопросом, почему Демпартия «отклонила предложение министерства внутренней безопасности США по защите от хакерских атак (задолго до выборов)?».

Кроме этого Трамп хочет получить ответ, почему демократы «отказались передать свой сервер в ФБР и до сих пор этого не сделали?»

«Это все большая афера Демпартии и оправдание того, что они проиграли выборы!» — пишет Трамп.

«Это все большой ОБМАН демократов», — резюмирует президент.