Трамп заочно обратился к Обаме по поводу взлома серверов Демпартии

Президент США Дональд Трамп через твиттер заочно обратился к своему предшественнику Бараку Обаме, дважды избиравшемуся на этот пост от Демократической партии.

Трамп обвинил администрацию Обамы в бездействии, когда стало известно о взломе серверов демократов якобы российскими хакерами.

Тогда же была опубликована переписка кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Как считают некоторые представители Демпартии, это повлияло на исход выборов в США, в результате которых Клинтон проиграла.

«Кстати, если Россия так упорно работала над выборами в 2016 году, все это происходило при администрации Обамы. Почему они не остановили хакеров?» — пишет Трамп.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them?