КС России запретил забирать жилье у добросовестных покупателей

Конституционный суд России рассмотрел дело жителя Москвы Александра Дубовца, который в 2008 году приобрел в столице квартиру, а в 2015 году был выселен из нее по требованию местных властей.

Выселение в конечном счете санкционировал Верховный суд России, признав, что квартира была куплена у лица, которое не имело права ее отчуждать.

Между тем в момент покупки единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сообщал, что она законна. Также чиновники зарегистрировали право собственности Дубовца на квартиру.

«КС РФ постановил, что норма не допускает истребование выморочного имущества у гражданина, который полагался на данные ЕГРН и прошел регистрацию права собственности на имущество, если только в деле не выявлено, что он знал, либо должен был знать об отсутствии у продавца права распоряжаться спорным жилым помещением», — говорится в заявлении на сайте суда.

Дело Дубовца подлежит пересмотру.