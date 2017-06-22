Свалку в Балашихе закроют в течение дня из-за жалоб местных жителей Путину

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закрыть полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе с 23 июня. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

«Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон "Кучино" в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии А. Коган и глава Е. Жирков занимаются закрытием в данный момент», — заявил Воробьев.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин дал властям Подмосковья месяц на то, чтобы закрыть мусорную свалку, на которую ему жаловались жители Балашихи в ходе прямой линии.