Профильный комитет рекомендовал Думе запретить средства обхода блокировок

Думский комитет по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, запрещающий использовать средства обхода блокировок для доступа к заблокированным в России сайтам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о доступе к страницам, входящим в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Также законопроект запрещает поисковикам выдавать ссылки на сайты, предлагающие способы обхода блокировок, а также на сами заблокированные ресурсы.

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».