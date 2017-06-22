Московский кинофестиваль открылся песней Марии Захаровой

В столице открылся 39-й Московский международный кинофестиваль. Так как открытие в этом году выпало на годовщину начала Великой отечественной войны, на фестивале прозвучала песня, посвященная этому событию, отмечает «Интерфакс».

Певица Наргиз Закирова исполнила песню «Верните память». Слова к ней написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эта песня — про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сегодня с вами сидели в этом зале, наслаждались жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас в Сирии, про тех наших ребят, которые никогда из Сирии уже не вернутся. Давайте их помнить, никогда не забывать, сочувствовать родным и близким и, самое главное, давайте жить», — заявила Захарова на церемонии открытия фестиваля.