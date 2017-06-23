Госдума одобрила в первом чтении запрет анонимайзеров

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете средств обхода интернет-блокировок. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

За проголосовали 363 депутата, таким образом, законопроект был принят единогласно.

Документ предусматривает запрет анонимайзеров и сервисов VPN в случае, если такие сервисы и ресурсы откажутся блокировать доступ к запрещенной в России информации.

Для провайдеров также предусмотрены санкции в виде штрафа на сумму до 700 тысяч рублей, если они откажутся ограничить доступ к анонимайзерам.

Как пояснил один из соавторов законопроекта, единоросс Максим Кудрявцев, данная инициатива не предполагает «никаких дополнительных запретов, поскольку эти ресурсы уже и так запрещены».

Стоит отметить, что документ был принят после закрытой встречи депутатов с главой ФСБ Александром Бортниковым, на которой, как сообщили СМИ, тот попросил ускорить движение соответствующих законопроектов.