Глава ФАС объявил об отказе от роуминга в России

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что в настоящее время идет подготовка юридических документов для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?» — заявил он.

По словам Артемьева, нутренний роуминг останется технической характеристикой, но не будет «юридической категорией, позволяющей вводить определенную дополнительную плату».

Отметим, ранее об отмене роуминга объявили страны Евросоюза.