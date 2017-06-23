Глава Роскомнадзора ответил Дурову «ВКонтакте»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ответил основателю Telegram и Павлу Дурову, не желающему регистрировать мессенджер в России.

«Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», — отметил Жаров на странице ведомства «ВКонтакте».

«К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову», — добавил он.

Ранее сегодня Дуров назвал парадоксом то, что Роскомнадзор интересуется Telegram, но не американскими сервисами WhatsApp или Facebook Messenger.