23 июня 2017, 18:31
Глава Роскомнадзора ответил Дурову «ВКонтакте»
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ответил основателю Telegram и Павлу Дурову, не желающему регистрировать мессенджер в России.
«Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», — отметил Жаров на странице ведомства «ВКонтакте».
«К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову», — добавил он.
Ранее сегодня Дуров назвал парадоксом то, что Роскомнадзор интересуется Telegram, но не американскими сервисами WhatsApp или Facebook Messenger.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое