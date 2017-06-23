СК расследует гибель 11 детей в перинатальном центре Брянска

В Брянске региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело из-за смерти 11 новорожденных в местном перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дети умерли в период с 8 марта по 1 июня. СК расследует дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Специалисты, привлеченные ведомством, должны оценить качество оказанных учреждением медицинских услуг.

«После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков», — говорится в релизе.

Как пишет Bryansknovosti.ru, 11 июня появилась информация о закрытии перинатального центра в Брянске.

Центр был открыт в марте президентом России Владимиром Путиным.