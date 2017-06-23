Две трети детей российских миллионеров уехали учиться за границу

Швейцарская компания Julius Baer Group совместно с Центром управления благосостоянием и филантропии «Сколково» провели опрос среди российских миллионеров, сообщает RNS.

В ходе исследования выяснилось, что «примерно две трети их детей получают университетское образование или его часть за пределами России».

При этом 25% россиян-миллионеров допускают временный переезд за границу, еще 50% продолжат жить в России в течение ближайших 10 лет, а 25% затруднились с ответом.

Средний возраст российского владельца крупного капитала составил 50-55 лет. Миллионер состоит в первом браке и воспитывает в среднем троих детей.