Экспертиза МВД назвала возможным предотвращение наезда на мальчика в Балашихе

В главке МВД России по Московской области провели автотехническую судебную экспертизу по делу о наезде на шестилетнего мальчика в Балашихе, в результате которого он погиб. Об этом сообщается на сайте главка.

В ходе экспертизы «было установлено, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода, о чем специалист и вынес заключение».

Дело о смертельном ДТП вызвало резонанс из-за посмертного заключения судмедэксперта, выявившего в крови ребенка большое количество алкоголя. Из-за этого полиция первоначально не стала привлекать к ответственности виновницу ДТП — местную жительницу, которую называли женой балашихинского криминального авторитета.

После шумихи в СМИ расследованием дела занимается как МВД, так и Следственный комитет.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что результаты повторной судебно-медицинской экспертизы якобы подтвердили наличие алкоголя в крови мальчика.