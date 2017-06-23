США показали снимок опасного сближения российского истребителя с разведчиком ВВС

Европейское командование Вооруженных сил США опубликовало на своем сайте снимки сближения российского истребителя Су-27 с самолетом-разведчиком RC-135 в небе над Балтикой.

О перехвате американского самолета российским стало известно 19 июня. Источники в Минобороны США заявляли тогда, что российский истребитель подлетел на расстояние около полутора метров к американскому борту.

Такое поведение российского летчика там назвали провокационным и опасным.

«Из-за высокой скорости сближения и недостаточного контроля над воздушным судном во время перехвата это взаимодействие было определено как небезопасное», — говорится в сегодняшнем сообщении Европейского командования США.