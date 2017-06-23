Деятельностью экс-депутата Дорошева заинтересовались в контрразведке

В Новгородской области стартовала кампания по выборам губернатора. Многие полагали, что претендентом от "Яблока" станет Леонид Дорошев, однако последние события заставляют в этом усомниться.

Как стало известно, координатор Общественно-политического «Национально-освободительного движения» по Новгородской области Станислав Попов направил письмо на имя директора ФСБ, касающееся деятельности Дорошева.

Попов обращает внимание на ряд статей в СМИ за подписью Дорошева, в которых, как он утверждает, Дорошев, в частности, называет российского президента Владимира Путина "врагом государства".

Попов уверят, что позиции Леонида Дорошева можно квалифицировать как экстремизм и просит "дать оперативную оценку фактам, изложенным в данном заявлении, и принять в отношении Дорошева Леонида Кузьмича все меры, предусмотренные законом".

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