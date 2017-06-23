Дуров отверг обвинения в нейтральности к террористам

Создатель и собственник Telegram Павел Дуров ответил на реплику главы Роскомнадзора Александра Жарова о том, что предприниматель нейтрально относится к террористам.

Жаров ранее сегодня заявил, что Дуров «к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

«Только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма», — пишет на это Дуров на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, «Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира — и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе».

Публичная полемика началась из-за отказа Дурова зарегистрировать мессенджер в Роскомнадзоре. Без регистрации ведомство пригрозило заблокировать Telegram в РФ, с регистрацией мессенджер согласно российским законам должен будет предоставлять спецслужбам любую информацию о пользователях и их переписку.