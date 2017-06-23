23 июня 2017, 12:28
Белоруссия впервые за несколько лет разместила еврооблигации
Белоруссия осуществила размещение еврооблигаций объемом 1,4 млрд долларов впервые за шесть лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов Белоруссии.
«Белоруссия разместила еврооблигации в размере $1,4 млрд. Евробонды размещены двумя траншами», — пояснили в ведомстве.
Ранее Минск отказался от прежней системы расчетов международных резервных активов и перешел на методику Международного валютного фонда, которая не учитывает ряд валют, в том числе российский рубль.
Российский Минфин, между тем, также приступил к размещению еврооблигаций.
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