Главред «Страна.ua» задержан по делу о вымогательстве

Сотрудники киевской полиции задержали главного редактора новостного издания «Страна.ua» Игоря Гужву. Как сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве.

«Добрехался, наконец, до правды. По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры Киева полицией задержан И. Гужва, который вымогал и получил 10 тыс долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика», — пишет прокурор.

Он также опубликовал снимки с места задержания.

Как отмечается на сайте «Страна.ua», задержание произошло ночью. Тогда же в редакции был проведен обыск.