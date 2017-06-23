23 июня 2017, 12:47
При обрушении на угольной шахте в Коми погиб горняк
В городе Инта республики Коми на угольной шахте произошло обрушение породы. По данным источника РИА Новости, один горняк погиб.
Пресс-служба региональных властей не подтверждает этого. По ее данным, «непосредственно в месте обрушения породы находилось 4 горнорабочих, из них 2 человека не пострадали, 1 человек получил травмы, организована работа по выводу его на поверхность».
Обрушение произошло в 08:45 по местному времени (совпадает с московским) на одном из участков шахты «Интинская». Всего в шахте на тот момент находились 189 человек, из них 16 работали на аварийном участке.
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