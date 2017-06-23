Кадыров предложил Дурову и Роскомнадзору провести переговоры в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров через Telegram обратился к основателю мессенджера Павлу Дурову и руководству Роскомнадзора с предложением сесть за стол переговоров, чтобы избежать блокировки ресурса в РФ.

«Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и "Телеграма" могут обсудить возможные варианты решения проблемы», — отмечает Кадыров.

Согласно российским законам, мессенджер должен зарегистрироваться в Роскомнадзоре и передавать по запросу российских спецслужб данные о конкретных пользователях.

Дуров ранее публично отказывался от регистрации. Глава Роскомнадзора Александр Жаров позднее лично потребовал от владельца Telegram зарегистрировать мессенджер. В противном случае Telegram могут заблокировать.

«Не хочется, чтобы "Телеграм" блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», — пишет Кадыров.